Fake-news- Le commissaire central, Cheikh Dramé et le DSP, Ibrahima Diop, n'ont jamais demandé à être déchargés...Encore un gros mensonge de Juan Branco, avocat de Sonko !

La manipulation de l’opinion et la désinformation s’intensifient depuis quelques jours. Parmi les canulars figure celui à l'actif de l'avocat Juan Branco. Ce dernier a posté sur twitter que le Directeur de la Sécurité Publique, Ibrahima Diop et le commissaire central de Dakar, Cheikh Dramé auraient demandé à être déchargés.



Renseignement pris par dakarposte, il n' en est absolument rien. Encore une sornette sortie de la bouche baveuse de Branco, "ami" de Sonko.



Comme disait l'illustre penseur, la profession d'avocat cadre mal avec l'apologie du mensonge.

Un avocat qui obtiendrait gain de cause par la multiplication de mensonges se rendrait détestable aux yeux de la profession, car il ne représenterait pas honnêtement la profession.





