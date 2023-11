Falla Fleur licenciée par la société Dakarnave après sa libération, les raisons connues

« À l’issue d’un long bras de fer entamé depuis sa libération de prison avec sa direction, Falla Fleur vient de faire l’objet d’un vil licenciement pour « fautes graves et perte de confiances ». Elle quitte DakarNave la tête haute et la conscience tranquille », a écrit la robe noire sur sa page Facebook.



Pour rappel, Falla Fleur a été jugée et condamnée le 24 octobre 2023 par le tribunal Correctionnel de Dakar à trois 3 mois de prison ferme pour le délit de provocation à un attroupement avant d’être mise à la disposition du commissariat de Grand-Yoff pour une nouvelle enquête. Elle a ainsi été reconnue coupable par le tribunal pour une deuxième affaire concernant une « tentative de sortie irrégulière de correspondance » et condamnée à un mois de prison dont 10 jours ferme.



































































senenews