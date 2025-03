Farba Ngom et Tahirou Sarr : pourquoi leurs cautions ont été refusées

Tahirou Sarr rejoint Farba Ngom en prison dans le cadre de l’affaire des transactions douteuses portant sur 125 milliards de francs CFA relevées dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif). L'homme d'affaires, pour éviter la prison, avait proposé via ses avocats de consigner à hauteur de plus de 400 milliards de francs Cfa pour les deux dossiers le concernant. Ainsi, Sarr visé pour 25,3 milliards concernant la procédure dont Farba Ngom est accusé principal, avait mis sur la table du juge un chèque de 11 milliards et trois titres fonciers d’une valeur de 1 et 12 milliards, rappelle Libération.



D'après plusieurs sources, le député-maire des Agnam aurait mis sur la table une dizaine de titres fonciers dont la valeur globale est estimée à 34 milliards de francs CFA alors qu'il est poursuivi pour un montant de 31 milliards.



Dans son édition de ce samedi 1er mars, L'Observateur croit savoir que le Pool judiciaire financier financier (Pjf) a rejeté les cautions de Ngom et Sarr surtout après que «l'État du Sénégal a saisi une grande partie de l'argent qu'ils étaient venus mettre en garantie».



Des «mesures conservatoires» prises contre les mis en cause, cite la source, conformément aux dispositions de «la loi communautaire sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'Uemoa», stipulant : «Au plan des actions coercitives, la loi uniforme prévoit des sanctions administratives et pénales applicables aux personnes physiques et morales, ainsi que des mesures conservatoires susceptibles d'être prises par le juge d'instruction. Il s'agit, notamment de la saisie ou la confiscation des biens en relation avec l'infraction de blanchiment.»



Le titre du Groupe futurs médias, se référant à ses informations, rapporte que «ce sont plusieurs dizaines de milliards de francs Cfa qui ont été retrouvés dans leurs comptes bancaires respectifs».































Seneweb