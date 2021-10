Farba Ngom vilipendé à l’Ofnac Les enquêteurs pistent un patrimoine supposé de 25 milliards

C’est le journal hebdomadaire l’indépendant qui vend la mèche, OFNAC- Farba Ngom balancé, un patrimoine immobilier insolent, un parc automobile de 800 millions Fr CFA, des milliards en liquides planqués chez lui. Les enquêteurs fouillent une fortune estimée à plus de 25 milliards de Fr CFA 15 maisons et 6 immeubles à Dakar. Des terrains de 7400 mètre carré entre Mermoz ancienne piste aéroport Diamniadio Saly et Somone… ..



Spéculation foncière, prise de marché dans plusieurs constructions de l’Etat

Le griot du président Macky Sall gagnerait bien à surveiller ses arriérés. La fortune démesurée et isolante du député maire de Agnam suscite beaucoup d’interrogations au Sénégal. L’ancien vice-président de l’Assemblée Nationale Moustapha Cissé Lô avait soutenu que c’était une exigence populaire pour Farba Ngom d’accepter de faire une déclaration de patrimoine auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) « Il doit réellement nous dire tous ses biens acquis de 2000 à maintenant. Farba Ngom est cité dans d’affaires de spéculation foncière, mais aussi de prise de marché dans plusieurs constructions de l’Etat. Il doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces accusations » disait-il.

Parc automobile d’environ de 800 000 000 Fr CFA

Apres ce dernier dans la presse et les réseaux sociaux il était annoncé un rapport accablant pour l’homme. Un rapport qui aurait l’ambition de dévoiler au grand public, les origines de la richesse de ce ponte de la République et qui ferait l’objet d’une plainte portée par une organisation de la société civile. Mais les choses sérieuses se sont accélérées pour l’homme à tout faire du couple présidentiel. Dans une lettre de dénonciation en date du 13 octobre 2021 reçue par l’Office Nationale de lutte contre la corruption et la concussion ( OFNAC) et dont le journal l’indépendant détient une copie, des sénégalais ont gravement vilipendé Farba Ngom auprès de la présidente Nafi Ngom Keita et de ses services tout en réclamant une en- quête minutieuse afin qu’ il puisse édifier les sénégalais sur son patrimoine immense et douteux.