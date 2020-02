Farouche opposant au régime du Pr Macky Sall, Mody Niang... déballe!

Les radars fureteurs de dakarposte, qui ont parcouru la B.A. (entendez la Bande Annonce) de l'émission "Face To Face", qui passe, sauf revirement, ce dimanche 9 février à 12H, n'en reviennent pas.



Mody Niang en veut à mort au Président de la République Macky Sall et à son régime, pour dire le moins.



À preuve, ses tomahawk contre nos gouvernants au premier chef celui qui tient les manettes du convoité pouvoir Exécutif sous nos cieux.



Figurez-vous que devant notre consoeur Aïssatou Diop Fall, Mody Niang assimile le régime marron de système totalitaire qui n’admet aucune opposition organisée et qui met, à l'en croire, tout en œuvre pour briser les ressorts de la société civile.



Selon Niang, Macky et son régime, "qui se caractérise par son ambivalence", ne tolère pas, du tout alors l’opposition surveillée comme de l'huile sur le feu.



Au cours de cette émission, Mody Niang est revenu sur plusieurs sujets qui font l'actualité notamment le cas du COUD, entre autres esclandres à l'actif du régime en place depuis 2012.