Fatick – Détournement d'engrais subventionnés : deux individus arrêtés

Le Commissariat central de Fatick a procédé, le vendredi 11 juillet 2025, à l’arrestation de deux individus pour détournement et escroquerie sur des deniers publics.



Un contrôle routier a permis de saisir un camion transportant 200 sacs d'engrais subventionnés, détournés au profit d’un réseau de revente illicite.



Il nous revient que Le convoyeur n’a pu justifier la provenance des sacs



Les deux suspects sont accusés d’avoir mis en place un circuit frauduleux de collecte et de revente :



Achat par des prête-noms

Stockage clandestin

Revente à prix fort (9.500 FCFA au lieu de 6.500 FCFA)

Utilisation de faux documents



Le Préfet a confirmé la falsification des documents et le caractère illégal de l’opération.

Les deux mis en cause sont placés en garde à vue, le Procureur informé.



L’engrais subventionné est strictement réservé aux producteurs agricoles et interdit à la revente.