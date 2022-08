« Fatigue chronique » des pilotes, gaspillage de carburant… Un syndicat alerte sur les pratiques d’Air France

Le syndicat de pilotes Alter met en garde le gouvernement sur la politique d’Air France. Dans une lettre adressée le 20 juillet dernier au ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, rendue publique ce mercredi et révélée par Franceinfo, le syndicat dénonce « le positionnement du Groupe Air France en matière d’efficience énergétique » de l’entreprise et la fatigue des personnels, susceptible de dégrader la sécurité des vols.



« Notre entreprise maintient son programme ambitieux de reprise malgré un sous-effectif », souligne le syndicat, alors que plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, font face à un important manque de personnel parmi les pilotes, hôtesses, stewards et agents au sol. « Cela se traduit par des vols construits aux limites et des repos minimums », met en garde Alter. « L’effet le plus visible, rapporté par les pilotes, est l’apparition d’une fatigue chronique déraisonnable. »



Alter dénonce une « ambition du rendement » du directeur général d’Air France Benjamin Smith qui mènerait à des « violences managériales ». De quoi faire « exploser les risques psychosociaux », explique l’organisation, qui affirme que « 10 % des pilotes d’Air France se déclarent en état de dépression ».



« Air France n’hésite pas à gaspiller »

Le syndicat interroge également la politique énergétique de la compagnie. Selon Alter, « Air France n’hésite pas à gaspiller si cela améliore la rentabilité ». L’organisation cite ainsi l’exemple de l’emport de carburant pour raisons économiques. « En moyenne, cette pratique augmente la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 6 %. »



L’organisation s’attarde également sur la réorganisation des créneaux de décollage au départ d’Orly au profit de la filiale low cost d’Air France, Transavia. « L’utilisation de ces créneaux est optimisée pour l’activité la plus rentable de Transavia, à savoir les vols loisirs. Il en résulte, au détriment de l’aménagement du territoire et des contribuables, un maillage aérien de la métropole complètement illisible. »



Alter relève également des choix qui remettent en question la sécurité des vols, avec le remplacement de l’A320 par l’A220, pour lequel « des retards de formation conduisent la compagnie à faire appel à des pilotes instructeurs d’Airbus Canada, sans que cela ne garantisse un niveau de sécurité acceptable ».



« Les conséquences négatives de cet entêtement se multiplient et vont aller crescendo au fil du temps », prévient le syndicat.



Selon Franceinfo, le syndicat a rendu cette lettre publique car elle serait restée sans réponse de la part du ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune. Déjà, dans le courrier, Alter regrettait que son prédécesseur, Jean-Baptiste Djebbari, ait « fermé les yeux » malgré de nombreuses alertes.



La sécurité, « une priorité absolue », se défend Air France

Dans une réponse à « l’Obs », Air France « rappelle que la sécurité des vols, de ses clients et de ses équipages est sa priorité absolue » et « se place déjà au-dessus des normes fixées par l’Agence européenne de la Sécurité aérienne (EASA) en termes de temps de repos après un vol ». La compagnie met en avant un système de gestion du risque fatigue réunissant tous les mois « les parties prenantes » afin d’« analyser les vols et les retours des équipages en matière de fatigue ».



« […] Un commandant de bord peut avoir recours à un copilote supplémentaire sur certains vols long-courriers s’il le juge nécessaire au regard des conditions de vol du jour », affirme Air France



La compagnie affirme également que 700 pilotes auront été recrutés entre avril 2021 et décembre 2022 « La compagne dispose donc d’effectifs formés en nombre amplement suffisant pour accompagner la reprise du trafic et correspondre au programme ambitieux fixé pour les prochains mois », assure-t-elle.