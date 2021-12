Fatou Dione Guèye, Coordonnatrice des impactés du Ter : ‘’On fête aujourd’hui un deuil national’’

La cérémonie de lancement du Train express régional (Ter), ce lundi, est une pilule en travers de la gorge de la coordonnatrice des impactés du département de Dakar, plus particulièrement les femmes, Fatou Dione Guèye.



Cette dernière, qui lutte, en vain, depuis 2016, pour l’application du Plan complet de réinsertion (Par) aux impactés, considère ce lancement du Ter comme ‘’un deuil national’’.



‘’Jusqu’à présent, personne d’entre nous n’est recasé ; personne n’a été pris en charge dans le Plan complet de réinstallation (Par) et au même moment, le président de la République procède au lancement du Ter’’, dénonce Fatou Dione Guèye qui faisait face à la presse.



‘’Aujourd’hui, nous pensons aux personnes mortes à cause du stress causé par le Ter. Nous pensons également à nos enfants qui n’ont pas pu poursuivre leurs études. Cette situation est à l’origine de tensions sociales dans nos familles. Nous considérons cette cérémonie de lancement comme un deuil national’’, ajoute-t-il.



Ces impactés du département de Dakar, qui sont au nombre 2 000, ont porté l’affaire au niveau de la Bad et de l’Afd pour une vérification de conformité, afin d'être indemnisés.







































