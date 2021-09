Fatoumata Ndiaye (Fouta tampi) confrontée à la DIC avec Thierno Seydou Thiam...Othmane Diagne convoqué à la police suite à une plainte de ...Massaly

C'est l'avocat Me Khoureyssi Ba qui vend la mèche. "Après avoir suivi dans le bureau de l'enquêteur de la DIC la houleuse confrontation entre Thierno Seydou THIAM et Fatoumata NDIAYE, cap sur la DSC-CYBER CRIM pour assister l'activiste OTHMANE DIAGNE qui est convoqué par le commissaire chef de la Division, et également objet d'une plainte pour les mêmes chefs de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, mais émanant cette fois d'un certain Mouhamadou Lamine MASSALY." a appris dakarposte de la "robe noire", Me Bâ







Affaire à suivre...