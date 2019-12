Fatoumata Niang Ba: «L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde»

Une conviction, dit-elle, puisée dans la vision de son leader, le président Macky Sall qui » fait de l’éducation, un des axes essentiels du PSE dans sa première phase et dans le PAP 2 dont le développement du capital humain occupe une place centrale. N’est-ce pas lui qui a consacré plus de 40% de notre budget national au secteur de l’éducation. N’est-ce pas c’est lui qui a élargi la carte universitaire de notre pays. N’est-ce pas c’est lui qui a élevé le taux brut de scolarisation qui tend, aujourd’hui, vers la scolarisation universelle. C’est ainsi qu’il disait, dans son discours du 31 décembre 2018 que ‘L’éducation et la formation restent au cœur de nos priorités. Chaque enfant de ce pays, quelles que soient ses origines sociales, doit avoir la chance d’aller à l’école, d’être utile à lui-même, à sa communauté et à la nation…’ »