Faux Médecin, Amadou Samba SALL Tombe En Voulant « Casser » La Caisse Des Dépôts Et Consignations (CDC)

C’est le flair féminin qui a eu raison du faux médecin, Amadou Samba qui défraie la chronique en pleine crise du nouveau coronavirus. Selon des sources de votre canard, le gus est tombé à la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc) que pilote l’ex-directeur des Impôts, Cheikh Ahmet Tidiane Bâ. En effet, voulant, comme presque toutes les entreprises, protéger son personnel dans le cadre de la lutte contre la calamité publique qu’est le Covid-19, la Caisse des Dépôts a recruté un médecin du travail sur la base d’une demande d’agrément sélectionnée dans sa base de données. Et c’est ainsi que l’usurpateur a été recruté malencontreusement pour accompagner la Cdc dans la mise en place d’une stratégie de lutte contre le Covid 19. M Amadou Samba devrait ainsi sensibiliser et prévenir les agents et prendre en charge de cas suspects ou détectés dans l’entreprise. C’est ainsi qu’il a été contacté par la Cdc pour le dépistage de deux de ses agents rentrés de voyage dans le pays. Sur de sa science, le faussaire effectue des prélèvements qu’il dit envoyer à l’institut Pasteur de Dakar. Des tests qui seraient revenus «négatifs» sur un bulletin portant l’entête de l’Institut Pasteur. Ce qui a intrigué une sentinelle de la Cdc. Selon les sources de WalfQuotidien, c’est la dame Khady Sagna Diallo, Directrice des moyens généraux de la boite de Cheikh Bâ, qui en a touché mot à son collègue, un certain… Amadou Samba (l’homonymie n’étant que pure coïncidence : Ndlr), Directeur de Coopération, par ailleurs délégué du personnel.



Ayant ainsi flairés des incohérences sur les résultats et sur la facturation à hauteur de 100 mille francs Cfa l’unité, ils ont décidé de saisir l’Institut Pasteur de Dakar pour authentification des tests. Une vérification qui a permis de démasquer l’homme.



Obligée de faire œuvre de salubrité publique, la Cdc a aussitôt saisi la police puis a appâté le faux médecin dans ses locaux pour permettre son arrestation.



Aux dernières nouvelles, la Cdc a fait faire de nouveaux tests à ses deux agents concernés au niveau de l’Institut Pasteur dont les résultats sont finalement retournés négatifs.























walf