Faux billets: Farba Senghor parle de «pure invention doublée d’un gros mensonge»

«Cité», selon la presse, en même temps que Pape Diop, par un des prévenus dans une affaire de faux billets de banque, Farba Senghor a, lui aussi, juré n’être mêlé «ni de près ni de loin à un quelconque trafic de faux billets».

Il dit : «Ces accusations sont gratuites et cela ne ressemble pas à Farba Senghor. Il ne connaît aucune personne portant le nom de Daouda Ndiaye, celui qui nous aurait cités».



"Il s’agit là d’une pure invention doublée d’un gros mensonge tendant à jeter l’opprobre sur ma personne pour des raisons que j'ignore».



L’ancien ministre sous Wade pense que «peut-être (ses) interventions médiatiques, jugées le plus souvent très pertinentes, dérangent quelque part». En tout cas, persiste-t-il dans son démenti, «Farba n’a jamais été en contact téléphonique ou physique ni avec eux ni avec un de leurs proches».



Aussi, a-t-il ajouté dans la foulée, «Farba Senghor n’a eu aucun contact téléphonique ou physique avec Pape Diop, ancien président de l’Assemblée nationale, depuis le décès de son chef de cabinet, Taya Samb, il y a plusieurs mois». Par conséquent, tranche-t-il, «on ne peut pas faire affaire si on ne se voit pas et qu'on ne se parle pas».



L’ancien ministre libéral, qui rappelle qu’il est «un homme honnête, digne et endurant, qui ne sera jamais auteur de trafic illicite, de détournement ou d’une quelconque affaire louche», dit se réserver, pour la suite, «le droit de défendre mes intérêts au moment opportun».

































seneweb