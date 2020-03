Faux docteur, Amadou Samba pratiquait même de la chirurgie – Sévir contre tous les responsables, y compris les médecins qui savaient et n’ont rien dit !

Le cas est si grave que, dans certains pays normaux le ministre de la Santé aurait démissionné derechef pour ne pas subir l’humiliation de se «faire démissionner» par le président de la République. Mais au Sénégal, un tel scandale va faire la une des journaux pendant quelques jours, un ou deux lampistes vont être sacrifiés sur l’autel de la justice et envoyés à Reubeuss et on oubliera.

L’affaire est pourtant d’une gravité extrême. Amadou Samba s’est fait passer pour un médecin pendant plusieurs années alors qu’il n’a jamais possédé un diplôme lui permettant d’exercer la médecine. Selon la presse, cet imposteur prescrivait des ordonnances, suivait et traitait des diabétiques, allant même jusqu’à pratiquer des opérations de chirurgie. Comment un individu qui n’est pas médecin, ne dispose d’aucun diplôme homologué peut-il exercer pendant des années avec des praticiens expérimentés sans que cela se sache ? Il y a là une telle légèreté de la part des vrais médecins eux-mêmes et du ministère de la Santé qu’elle engage plusieurs responsabilités. Et tout responsable dans ce scandale devra y répondre devant la justice qui, elle seule peut dire qui est coupable ou non.

Pour l’heure, seul un informaticien a été arrêté pour complicité, car il aurait confectionné dans ses locaux la carte professionnelle qui aura permis au faux docteur Samba d’exercer, même dans des cliniques privées. Une de ces cliniques l’aura d’ailleurs renvoyé pour vol mais ne l’a jamais signalé à l’ordre des médecins.

Tant au ministère de la Santé qu’au sein de l’Ordre des médecins, des enquêtes doivent être menées pour trouver des complices et les dénoncer à la justice. Mais, entre temps, les enquêteurs qui ont mis la main sur l’informaticien devraient poursuivre leurs investigations, découvrir tous ceux qui savaient que le docteur Samba était un imposteur et qui ont fermé les yeux sur les faits délictuels qu’il a volontairement commis et qui, peut-être, ont pu causer de graves préjudices à des patients qui lui ont fait confiance, sans savoir qu’il n’était pas un vrai docteur.





















Mamadou Ndiaye, dakarposte

