Faux en écritures privées, exercice illégal de commerce et association de malfaiteurs : Un douanier en service au Fret de l’Aibd escroque Djily Csb à hauteur de 73,5 millions Fcfa.

Le soldat de l’économie a été arrêté courant février 2019 et placé sous mandat de dépôt pour escroquerie, faux et usage de faux en écritures privées, exercice illégal de commerce et association de malfaiteurs.



Sa femme, Ndèye Fatou Kane, a aussi été inculpée des mêmes chefs, avant d’être mise sous contrôle judiciaire, en raison d’une maladie incompatible avec la détention. L’agent commercial, Vezo Babacar Diallo, complice présumé du couple, bénéficie d’une mise sous contrôle judiciaire depuis le 7 mai 2019.



Les trois mis en cause seront appelés à la barre du tribunal correctionnel de Dakar demain jeudi, après un premier renvoi le 12 mars dernier, sur sollicitation des avocats de la partie civile. Pas moins de cinq victimes du douanier sont déjà intervenues dans la même procédure contre le soldat de l’économie, son épouse et l’agent commercial, Vezo Babacar Diallo.



Certaines des victimes ont perdu des dizaines de millions de francs CFA dans cette escroquerie, et beaucoup étaient des commerçants. Le PV d’enquête préliminaire renseigne que l’affaire a éclaté suite à une plainte de Djily Csb (Abdou Khadre Ndongo à l’état civil), Aly Dieng, Mohamed El Hafedh Eljouri, Serigne Mbacké Sylla et Khady Diouf.



Dans ce dossier, l’homme d’affaires Djily Csb a subi le plus lourd préjudice : 73 millions Fcfa. Il a soutenu être victime de la dame Ndèye Fatou Kane. À la livraison de la marchandise, explique le représentant de Samsung au Sénégal, c’est Nguirane Ndiaye qui s’est présenté en tenue de douanier, avec une procuration de la société « Jamila Electronics », appartenant à son épouse.



Un chèque de garantie d’un montant de 50 750 000 FCFA, qui lui reviendra impayé pour défaut de provision, a été remis à Djily Ndongo (Csb). Ce dernier a déclaré sur procès-verbal (PV) que le douanier et sa femme lui avaient fait savoir qu’ils avaient gagné un marché de livraison de téléphones au profit des sociétés « Ara Service » et « Assistic » pour plusieurs dizaines de millions de Fcfa.



Deux copies de bons de commande d’un montant total de 73 500 000 FCFA lui ont été servies, en plus d’une copie de la carte professionnelle du sous-officier des Douanes, Nguirane Ndiaye, à titre de reconnaissance de dette. Affaire à suivre…





























