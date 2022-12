Faux passeports de service : les graves découvertes des policiers au bureau du cerveau de l’affaire à l’Asepex

Dans le cadre de l’enquête sur le trafic de passeports de service, les éléments de la DIC ont perquisitionné le bureau de Khardiatou Tandia à l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex). Présentée comme le cerveau de l’affaire, cette dernière est la cheffe du service juridique de ladite agence.



Son bureau est situé au troisième étage des locaux de l’Asepex, sis sur la VDN. D’après Libération, qui donne l’information, les enquêteurs ont retrouvé dans l’ordinateur de la mise en cause des ordres de mission, des notes verbales et des formulaires à remplir pour les demandes de visas pour les États-Unis.







«C’est moi qui ai confectionné tous ces documents (exceptés les formulaires, Ndlr) à partir de mon ordinateur qui se trouve dans mon bureau, a avoué Khardiatou Tandia, reprise par Libération. Je prenais un format d’ordre de mission qui est déjà saisi sur ma machine et dont je changeais le contenu. Après cela j’y collais le cachet du ministère que j’avais déjà extrait d’un autre document avant de l’imprimer et d’y apposer une signature déjà testée.»