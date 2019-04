Félicitons et mobilisons-nous pour le Président !

Félicitons et mobilisons-nous pour le Président ! Nous nous félicitons de la formation du nouveau gouvernement dirigée par le Premier ministre Mahammad Dionne dont la fidélité et le dévouement pour le Président Macky Sall doivent servir de ligne de conduite aux militants et/ou partisans de ce dernier que nous sommes.D’autant plus que le Président a misé sur l’avenir, un avenir radieux faut-il le préciser, en faisant appel à un grand nombre de jeunes et de femmes dans l’équipe gouvernementale et imprimant à l’action de celle-ci du sceau « fast track ». Pour faire vite et bien…Démarrer un nouveau mandat sous ces auspices indique un espoir réel pour tous les Sénégalais. Notre rôle donc, notre devoir devrais-je dire, est de soutenir le Président et de faire preuve de mobilisation autour de lui plus que jamais pour un succès retentissant de ses chantiers.Surtout que, certains aspects de sa démarche sont sujets à des incompréhensions et des interprétations d’ordre purement politicien. C’est le cas évidemment de la suppression prochaine du poste de Premier ministre. Dans lequel ou derrière lequel, c’est selon, il n’y a rien de plus qu’une volonté du Président d’aller plus vite dans l’exécution des politiques publiques, pour le bien-être des Sénégalais.Le président sera en contact direct avec ses ministres et pourra être au parfum de tous les dossiers de l’État, sans intermédiaire. Son Excellence Macky Sall démontre qu’un président doit assumer toutes les charges au lieu d’être un chef cotonneux, se satisfaisant de laisser ses ministres au front. Par ce biais, il veut ainsi faire mieux que les 7 ans passés et en…5 ans.Nous avons été la et nous serons toujours là pour l’aider à mettre en œuvre toutes ses décisions importantes. Aussi, me permettrai-je de nous interpeller, chacun et tous, à rester solidaires et mobilisés pour le conduire avec succès sur ce chemin.Je terminerai par un appel aux députés, de mon camp évidemment mais des autres aussi, à voter massivement la loi de la suppression du poste de Premier ministre. C’est pour l’histoire…Oumar SowCoordonnateur Cojer GabonResponsable APR Yeumbeul Sud