Fer de la Falémé : Sonko déchire le protocole d’accord liant le Sénégal et la Turquie, et invite le peuple à la résistance.

C’est de la trahison contre le peuple sénégalais et cela porte la signature du président Macky Sall, a d’emblée relevé Ousmane Sonko qui se prononçait sur le protocole d’accord liant l’Etat à la société turque Tosyali holding conclu le 9 octobre 2018 à Istambul. Le leader de Pastef - les patriotes alerte sur les risques de pillage de cette ressource du Sénégal oriental si toutefois, la convention d’approbation est matérialisée.

Face à la presse, il a renseigné sur l’accélération des procédures par les autorités étatiques pour finaliser le protocole d’accord. Il invite ainsi, le peuple sénégalais à se dresser contre ce qu’il qualifie de forfaiture.

Mieux, l’ancien inspecteur des impôts et domaines en appelle à la vigilance des citoyens et appelle la jeunesse à la résistance contre le pillage des ressources naturelles.

‘’Il est encore temps de revenir à de meilleurs sentiments’’, a pesté le candidat malheureux à la présidentielle de février 2019. Il a profité de la tribune pour assener ses vérités allant jusqu’à menacer le président Macky Sall. ‘’S’il signe le décret d’approbation, c’est de la haute trahison et tôt ou tard il en rendra compte’’ a-t-il martelé...