Ferme piscicole de Koutal: 22 femmes formées ...

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention entre l’Agence nationale de l’Aquaculture (ANA)et le Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF), l’ANA a fait bénéficier à une vingtaine de femmes (22 au total) de la ferme piscicole de Koutal, dans le département de Kaolack, d’une session de formation de trois jours en capacitation et technique d’élevage en pisciculture. La cérémonie de clôture de cette session de renforcement de capacités des bénéficiaires de la ferme piscicole s’est tenue ce weekend dans le village de Koutal et elle a été présidée par le Maire de la commune de Ndiaffate, Madame Astou NDIAYE. L’occasion a été saisie par monsieur Ahmadou Tidiane Camara, chef de la Division production de l’ANA, pour dégager les résultats attendus de cette session de formation. De l’avis de M. Camara, cette session de formation permettra aux femmes de «maîtriser les techniques d’élevage des poissons d’eaux douces, principalement le tilapia et le poisson-chat, de doter les jeunes et femmes d’outils nécessaires à l’entrepreneuriat pour la bonne gestion de la ferme». Il s’agit également, à l’en croire, «d’enseigner aux jeunes et femmes les techniques de production d’aliment à partir de sous-produits agricoles et les bonnes pratiques aquacoles». M. Camara a aussi annoncé la mise en place d’une quarantaine de fermes aquacoles constituées principalement de fermes en cages, en étangs, en bassins et de parcs ostréicoles sur financement du PAPEJF. Les bénéficiaires de cette formation ont, pour leur part salué l’initiative de l’ANA qui, selon elles, «permettra à coup sûr de participer au développement socio-économique» de leur localité. Pour sa part, l’ANA promet de poursuivre ces séances de formation pour les populations rurales et les moins dotées en infrastructures pour la production de poissons en eau douce dans des bassins ou lacs artificiels.