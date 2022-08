Fermeture de l’hôpital Le Dantec: Les salaires et avantages des travailleurs conservés

Deux jours après la fermeture de l’hôpital Aristide Le Dantec, des travailleurs affichent quelques inquiétudes. Certains ont choisi les réseaux sociaux pour partager leur peur quant à leur avenir. Joint, hier, au téléphone, Aly Boye Fall, représentant du personnel au Conseil d’administration, a insisté sur la sécurisation des salaires et des avantages des travailleurs.



« Nous avons des primes à l’hôpital. Par exemple, un chef de service que l’on déploie dans une autre structure qui ne joue plus le rôle de chef, est-ce qu’il pourra percevoir sa prime de responsabilité ? », s’interroge-t-il. D’après notre interlocuteur, si cette prime n’est pas payée, le travailleur aura des difficultés dans sa banque, parce que « nous sommes tous endettés », a-t-il lancé. Elle poursuit : « nous souhaitons que les autorités respectent les acquis des travailleurs, même ceux affectés dans les régions ».



D'après Le Soleil, la directrice des Ressources humaines au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Awa Fall Diagne, a, toutefois, donné des assurances aux travailleurs. Elle a informé que tous les salaires et avantages des travailleurs, notamment ceux des contractuels et fonctionnaires seront conservés. « Nous ferons le maximum pour que les travailleurs gardent leurs acquis ; même s’ils ne peuvent plus jouer le rôle de chef de service dans les structures de santé où ils sont affectés, ces postes étant déjà occupés par leurs collègues », a expliqué Mme Diagne.



La direction des ressources humaines est aussi en train de revoir tous les contrats, y compris ceux des prestataires. « L’hôpital Aristide Le Dantec, en tant qu’entité morale, va garder sa subvention qui permettra de continuer à payer des salaires », a fait savoir Awa Fall Diagne.



L’hôpital compte plus de 1000 agents



Selon Aly Boye Fall, l’hôpital Aristide Le Dantec compte plus de 1000 agents. Ces derniers seront tous déployés dans les structures abritant leurs anciens services. Certains travailleurs peuvent être affectés dans les régions s’ils le souhaitent.



Un plan de retraite anticipée est aussi envisagé par les représentants du personnel. Il « concerne les agents qui sont à 5 ans de la retraite. Dans cet hôpital, nous avons constaté qu’il y a des agents qui ne sont plus productifs parce qu’étant malades. Nous allons travailler avec le médecin du personnel pour prendre des décisions sur ces genres de cas. À mon avis, une retraite anticipée serait une excellente chose pour eux », a-t-il estimé. Le personnel de l’hôpital Aristide Le Dantec est composé d’universitaires, de fonctionnaires de l’État, d’agents de mairies, de contractuels de l’hôpital et de prestataires.



Pour ce qui concerne les prestataires, Aly Boye Fall a indiqué que ces derniers sont dans une situation de précarité. « Nous avons fait une proposition au ministre de la Santé et de l’Action sociale pour régulariser ces prestataires dans la fonction publique ou d’en faire des contractuels au ministère. Ce qui permettrait de réduire les charges de l’hôpital Aristide Le Dantec en cette période de fermeture », a renseigné M. Fall. Le délégué du personnel a reconnu que le déménagement des services de l’hôpital Le Dantec dans les autres structures de santé de Dakar et à l’intérieur du pays est douloureux pour tous les travailleurs.



« Nous fustigeons aussi le fait que le ministère de la Santé et de l’Action sociale n’a pas associé tous les acteurs qui représentent le personnel, notamment les secrétaires généraux des syndicats dans le processus de déménagement. Tous ces gens devraient être associés et parler le même langage pour le bien de l’hôpital », a-t-il soutenu.