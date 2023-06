Fermeture des consulats : Horizons Sans Frontière dénonce une décision politique

Après les violentes manifestations qui ont émaillées ambassades et consulats du Sénégal à l’étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York, le ministère des Affaires étrangères a pris la décision de fermer les consulats généraux du Sénégal à l’étranger. Cependant, pour Boubacar SEYE, président de l’ONG Horizons Sans Frontière (HSF), les services de Aîssata TALL SALL sont en train d’appliquer une décision unilatérale qui va beaucoup impacter les Sénégalais de l’extérieur. A travers un communiqué, il dénonce la mise à l’écart des Sénégalais de la diaspora.



« Grande et désagréable a été notre surprise de recevoir une information du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) annonçant la fermeture provisoire des Consulats généraux du Sénégal à l’étranger. Cette promptitude de la ministre de tutelle à fermer les consulats du Sénégal à l’étranger qui frise un affolement mû soi-disant pour la sécurité de ses collaborateurs, alors que même celles ou ceux qu’ils sont censés protéger, (sans qui aucune mission ne leur serait confiée) ne bénéficient pas d’une telle réactivité quand ils ont des problèmes ou sont en situation de détresse dans les pays d’accueil. La crise migratoire en Tunisie, en est une illustration. C’est pourquoi en tant président de cette ONG d’alerte et de défense, je perçois une telle mesure comme une décision politique, qui risque de creuser davantage la fracture sociale entre le Sénégal et sa diaspora », dénonce-t-il.



Par ailleurs, s’interrogeant sur le but réel de cette fermeture, Boubacar SEYE soupçonne une tentative « d’empêcher la diaspora (qui selon les sondages est majoritairement contre régime) de participer aux prochaines élections ».



















































































