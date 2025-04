Fermeture médias non-conformes : le CDEPS attaque l’arrêté du ministre Sall

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) réagit à l’arrêté du ministère de la Communication publié vendredi dernier. Dès ce lundi, l’organisation annonce qu’elle va saisir la justice pour contester cette décision qui ordonne aux médias « non-conformes » au Code de la presse de cesser leurs activités.



Selon L’Observateur, Mamadou Ibra KANE, président du CDEPS, dénonce une démarche opaque. « Cet arrêté ministériel n’a jamais été diffusé. Il nous est tombé dessus sans aucune forme de communication préalable », s’insurge-t-il. Pour lui, le texte, daté du 22 avril, mais publié trois jours plus tard, constitue une anomalie.



Considérant l’arrêté ministériel comme « une nouvelle forfaiture contre la liberté de la presse », il affirme que le CDEPS va « user de tous les moyens de droit pour combattre « cette décision inique, contraire à la Constitution et au Code de la presse, à toute volonté d’avoir une presse libre et indépendante ». Il appelle aussi, selon L’Observateur, « les citoyens, les syndicats et la société civile à se mobiliser ».





En parallèle, ladite structure prépare « des actions de protestation à l’occasion de la fête du Travail, le 1er mai, et de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 juin prochain », rapporte le quotidien du Groupe futurs médias.







































Rewmi