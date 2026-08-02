Ferveurs et rigueur à Touba : La vigilance prophylactique des forces de l'ordre à l'aube du Grand Magal

En prélude aux ferveurs du Grand Magal de Touba, les forces de l'ordre ont déployé d'envergure la voilure de leur vigilance. Ces manœuvres prophylactiques, orchestrées avec rigueur sous l'égide du commissaire spécial de la sainte cité, Daouda Bodian, ont culminé ce samedi avec l'annonce de l'interpellation de 289 individus, soustraits à l'espace public pour des infractions de natures diverses.



« Des opérations conjointes, unissant la police et la gendarmerie nationale, ont été diligentées à travers le département de Mbacké. Ces interventions d’envergure, conjuguées aux patrouilles quotidiennes, ont permis de consigner des résultats probants : 289 personnes ont été appréhendées pour des manquements divers à la loi », a-t-il exposé avec solennité.



Retraçant la genèse de cette stratégie préventive, le haut fonctionnaire a précisé qu'un triptyque d’opérations avait été mis en œuvre un mois avant le déferlement des fidèles. La première phase reposa sur une synergie organique des forces locales, coalisant le commissariat spécial de Touba, le commissariat d’arrondissement de Ndamatou, le poste de Gouy-Mbinde et le commissariat urbain de Mbacké.



Le second volet, baptisé du nom évocateur de « Karangué Baol », mobilisa l'entièreté des unités de la région de Diourbel. Cette coalition reçut le concours décisif du Groupement opérationnel, de la Brigade régionale des stupéfiants ainsi que des services de renseignement.



« Ces initiatives concertées ambitionnent de ceindre au plus près la délinquance, celle-ci ignorant par nature les frontières administratives et sectorielles », a explicité le commissaire Bodian.

Il a, par ailleurs, souligné le caractère inédit des patrouilles mixtes menées de concert avec la gendarmerie dans l'arrière-pays de Mbacké. Cette mutualisation des intelligences et des forces opérationnelles répond à une doctrine d'anticipation scrupuleuse, impérative pour offrir un havre de paix et de dévotion aux cohortes de pèlerins attendus.

