Fête du 1er mai: l’hommage de la première dame, Mme Absa Faye, aux travailleurs Sénégalais

Ce 1er mai est l’occasion de rendre hommage avec respect à tous les travailleurs de notre pays. Ma pensée va de la plus discrète des mains, à celles qui portent de grandes responsabilités. Toutes comptent, toutes construisent.



Le travail ne se résume pas à une fonction, il est une nécessité , une contribution, une manière d’être utile aux autres. Il se voit dans les accomplissements, dans l’effort quotidien, dans ce qui tient, jour après jour.



Je souhaite saluer particulièrement les femmes et les hommes qui œuvrent dans des conditions exigeantes, mais dont l’impact est bien réel dans la vie de nos communautés. À travers eux, c’est toute la solidité de notre tissu social qui se révèle.



Que cette journée soit l’occasion de reconnaître la valeur de chaque contribution et de réaffirmer notre attachement à un travail porteur d’équilibre et de perspectives pour tous.