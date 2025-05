Fête du travail au Port Autonome de Dakar : Une première au PAD, le Dg préside la cérémonie et tient un discours ferme et prometteur pour les travailleurs

Les travailleurs du Port Autonome de Dakar ont fêté ce matin le 1 mai sous le sceau de l'unité syndical avec l'organisation d'une cérémonie unique regroupant l'ensemble des 7 syndicats que compte le PAD dans un cadre dénommé : Cadre de Concertation des SG des Syndicats du PAD.



La cérémonie riche en couleur et en termes de mobilisation des travailleurs a vu la présence inattendue du Directeur général Waly Diouf Bodiang qui est venu par surprise assisté aux côtés des travailleurs à la manifestation malgré les nombreux avis et suggestions allant dans le sens de le dissuader de venir.



Ce déplacement du Directeur général est une première inscrite dans l'histoire du Port, car de mémoire, aucun des anciens Dg n'a assisté dans le passé à une fête du Travail aux côtés du personnel.



Ainsi Waly Diouf Bodiang en sa qualité d'ancien syndicaliste a choisi venir spontanément de lui-même pour parler et dialoguer avec les Sg des Syndicats du port sur sa nouvelle feuille de route dans le cadre du plan de repositionnement du PAD qui est en phase de finalisation mais aussi sur les nombreux acquis qu'il a accordé aux travailleurs du PAD depuis son installation comme Directeur général.



Parmi ces acquis on peut citer :



- Régularisation de 169 agents conformément au protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux ;

- La correction de la grille salariale pour certaines catégories de marins ;

- Une subvention complémentaire d'environ 500millions pour la troisième phase du programme immobilier de Diamniadio ;

- Budgétisation d'une enveloppe pour l'acquisition d'une assiette foncière pour les travailleurs ;

- Engagement pour la révision de la convention collective des travailleurs du PAD de juin 2004 ;

- Organisation prochaine des élections des délégués du personnel ;

- Attribution de véhicules de fonctions aux payants droit ;

- Élaboration en cours de finalisation du plan de repositionnement du PAD ;

- Reforme en vue pour l'amélioration de la gestion de la couverture maladie du personnel et des retraités.



S'adressant aux travailleurs du Port, le Dg Waly Diouf Bodiang a tenu un langage de vérité sur ses nouvelles orientations pour le PAD suivants la visions des nouvelles autorités étatiques.



Le Directeur général Waly Diouf Bodiang est largement revenu sur son engagement ferme à redresser le PAD ce qui s'est traduit avec un bon résultat pour l'exercice 2024 avec un trafic de 24,58 millions de tonnes soit une hausse de 7% par rapport à 2023. Aussi, il a relevé que le chiffre d'affaires est passé de 70,75 milliards en 2023 à 77, 34 milliards pour l'exercice de 2024 soit une croissance positive de 9%.



Dans son adresse, Mr Bodiang a réitéré son engagement fermé en tant qu'ancien syndicaliste de tout mettre en œuvre pour une valorisation et un renforcement des acquis des travailleurs du PAD. À ce titre, il a ajouté qu'il ne connaît même pas les agents et cadres de la boîte qu'il nomme à des postes de responsabilités depuis son installation.



En ce qui concerne les points contenus dans le mémorandum du cadre de Concertation des SG des Syndicats, le Directeur général a instruit séance tenante le Directeur des ressources humaines du Port Mr Mandoye Ndoye de convoquer rapidement une rencontre avec l’ensemble des SG des syndicats afin que des solutions rapides et réalistes soient trouvé.