Fêtes de fin d'année- Le commissariat de police de la Médina intercepte plusieurs motos

Les policiers n'ont pas chômé durant les dernières fêtes de fin d'année, pour dire le moins.

En tous les cas, ceux du commissariat d'arrondissement de la Médina sont descendus sur le terrain. En effet, les radars fureteurs de dakarposte, qui veillent au grain, ont filmé pendant, avant et même aujourd'hui le très discret commissaire Sow et ses perspicaces éléments.

Coronavirus et arrêté du ministre de tutelle oblige, ils ne cessent d'interpeller surtout nuitamment des individus pour des "VI" (Vérification d'Identités) entre autres violations de l'arrêté du ministère de l'Intérieur.



Aux dernières nouvelles, le commissaire Sow et sa brigade de recherches ont réussi dans la nuit du 31 décembre 2020 à mettre la main sur plusieurs motos (15 à 17 véhicules).



Nous y reviendrons !