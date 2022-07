Feu François Mankabou et Clementine Coly ne sont pas...mariés

Deux personnes décident de vivre en couple. Aujourd’hui, dans ce monde futile et périssable, les choses sont simples dans les faits. Il suffit pour l’un des deux, de transporter ses affaires chez l’autre et de s’installer chez lui et c’est réglé… du moins en apparence.



Cette situation, qui est la plus simple lorsqu’elle est provisoire, peut avoir tendance à durer plusieurs années voire toute la vie. Ainsi, se résume l'union entre feu François Mankabou et Clementine Coly. Cette dernière qui a fait une sortie médiatique concernant celui que l'on surnomme "vieux gradé" était en cheville, c'est en à dire se la coulait douce en concubinage avec le défunt.

Dakarposte tient de bonnes sources que le couple sorti de l'anonymat depuis le décès de Mankabou, s'apprêtait à se marier. Hélas...