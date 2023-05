Fidèle parmi les plus fidéles de "Mbappé", Farma Boye, responsable politique à Kaolack, nommée chargée de mission au ministère de la jeunesse

C'est la der des ders que vous file dakarposte. Désormais, Farma Boye figure dans le cabinet du ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour dit "Mbappé", en tant que chargée de mission.



Qu'on la porte dans son coeur ou pas, cette femme est des personnalités qui ont fait l’actualité sur le plan politique à Kaolack de par son franc-parler, sans concession.



Aussi, au sein du microcosme associatif Saloum-Saloum, Farma Boye est plus qu’une voix audible. Rassurante et prévenante, la "dame de fer de Léona" incarne une bienveillance sincère, un humanisme certain.



Ceux et celles qui fréquentent Farma Boye s'accordent à dire que sa disposition à aider son prochain et son énergie à briser les carcans du communautarisme, du rejet et de l’exclusion lui ont façonné une image de femme de cœur et de conviction.



Dame engagée, elle prend à bras le corps la défense de la scolarité d'innombrables fratries, bref, il nous revient qu'elle use de son carnet d'adresses en or pour tendre la perche à beaucoup de familles démunies Kaolackoises.



Derrière son sourire protecteur, bourdonne une force tranquille, une citoyenne du monde au service de ses sœurs et frères de l’humanité. Sa sensibilité aux expressions de fragilité, aux battements de la société, semble guider son quotidien.



Loin d'être novice en politique, Farma Boye a eu à militer au Pds avant de rejoindre la mouvance Présidentielle.





