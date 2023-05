Fièvre hémorragique Crimée Congo: Le Sénégal enregistre son deuxième cas

Un autre cas de Crimée Congo vient d’être confirmé dans le département de Linguère. Selon des sources sanitaires et proches de la riposte, il s’agit d’un berger. Le monsieur en question a été suivi au niveau du poste de santé, où un traitement lui a été administré, informe "Sudquotidien.sn".



Face à la persistance des symptômes, les agents sanitaires ont référé le malade au niveau du district, où des prélèvements ont été faits et envoyés au niveau de l’institut Pasteur de Dakar. Malheureusement, selon toujours des sources de "Sudquotidien.sn", les résultats sont revenus positifs. Le malade est pris en charge et l’investigation se poursuit pour la détection des cas contacts. Nous y reviendrons…