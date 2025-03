Fille kidnappée à Rufisque : De faux terroristes reçoivent une rançon de 1,8 million F CFA

Le commissariat central de Rufisque a frappé au cœur d'une mafia criminelle bien huilée, avec le démantèlement d'un faux réseau de terroristes. Quatre agents marketing de QNET ont été arrêtés, vendredi dernier, pour association de malfaiteurs, escroquerie, ouverture illégale d’établissement, kidnapping et extorsion de fonds.



Triste histoire pour le ressortissant guinéen A. D. Diallo. Cet enseignant a démissionné de son poste au niveau de son pays natal pour s'installer au Sénégal. Son compatriote A.Condé, basé à Rufisque, lui a proposé une formation en marketing, moyennant la somme de 300 000 C CFA en lui garantissant un emploi au Sénégal, à l'issue de sa formation. Cet agent de QNET lui a fait croire qu'il va gagner plus d'argent avec son nouveau poste à Rufisque.



À cet effet, A. D. Diallo a envoyé les frais d'inscription à l'entreprise, avant de démissionner du système éducatif de son pays natal. Espérant un avenir radieux, il a rejoint son compatriote A. Condé au siège de QNET à Rufisque. Il a été installé dans une maison avec un groupe d'individus.



Mais contre toute attente, l'agent marketing A. Sow lui a exigé de verser à nouveau 300 000 F CFA avant le démarrage de la formation. L'ancien enseignant refuse. Il sera expulsé du siège de l’entreprise, dit-il, et traité de fumeur de chanvre indien.



Face à la tournure des événements, A. D. Diallo a porté plainte au commissariat central de Rufisque pour escroquerie. Dans la foulée, les hommes du commissaire Demba Ngagne Tine ont reçu également la visite de K. Sow, qui a été kidnappée et torturée par de faux terroristes. La fille âgée de 19 ans a déclaré qu'elle a été appâtée par l'agent de QNET A. Sow. Ce dernier lui avait proposé une formation en marketing moyennant 300 000 F CFA et un emploi. Après le versement de la somme, une rallonge lui a été exigée avant le démarrage de la formation. N'ayant plus la somme demandée, la fille a décidé d'abandonner. Mais elle a été kidnappée et séquestrée pendant plusieurs au siège de QNET. La fille, originaire de Tambacounda, a été battue et maltraitée par l'agent G. Camara alias "Millionnaire" et un Malien appelé Keïta, en présence de l'agent A. Sow. Les cris de la fille ont été enregistrés par Keïta. Les ravisseurs ont ensuite envoyé les éléments sonores aux parents de K. Sow à qui ils ont fait croire que leur fille a été kidnappée par des terroristes à la frontière entre le Mali et le Sénégal, et ont réclamé de l’argent en échange de sa libération.



Entendue par les enquêteurs, la mère de K. Sow a déclaré avoir versé au total la somme de 1 800 000 F CFA via Orange Money sur deux numéros de téléphone à l'indicatif étranger.



Mais, entre-temps, K. Sow a réussi à s’échapper et à se présenter à la police en compagnie de sa mère biologique où elle a raconté sa mésaventure dans les moindres détails.



La descente policière, vendredi dernier, dans le bureau de QNET a permis aux éléments de la sûreté urbaine de Rufisque, avec à sa tête le commissaire Massaly, d'interpeller quatre responsables trouvés sur place. Embarqués au commissariat, les agents marketing A. Sow, G. Camara alias "Millionnaire", le Guinéen A. Condé et A. Diallo ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, escroquerie, ouverture illégale d’établissement, kidnapping et extorsion de fonds (réseau QNET), selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Il ressort du dossier que le chef du bureau QNET de Rufisque, A. Sow ne détient aucune autorisation administrative pour l'ouverture de son entreprise. Il a confié aux enquêteurs que son compère Keïta est rentré au Mali.



Au terme de l'enquête, les quatre responsables de QNET ont été déférés ce mardi au parquet.







































Seneweb