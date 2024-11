Fin de carrière du Roi Modou LO: Birame Gningue « Modou Lô avait dit qu’il arrêterait sa carrière après trois combats… »

Rédigé par Dakarposte le Mardi 26 Novembre 2024 à 16:08 modifié le Mardi 26 Novembre 2024 - 16:12

Le mentor et agent de Modou LO s’est penché sur la suite de la carrière du roi des arènes qui s’approche de plus en plus de la fin.



Après Ama Baldé, Boy Niang et Siteu, Modou LO a réalisé son souhait de battre trois lutteurs de la jeune génération avant de se retirer de l’arène.



Cependant, la victoire obtenue par avertissement sur le « Tarkinda » peut pousser Kharagne Lô à vouloir continuer pour terminer sa carrière en beauté.



Selon Birame Gningue qui se prononçait sur Éric Favre TV, Modou LO est le seul maître de son destin et le choix de continuer ou non lui appartient. « Nous sommes content de la victoire même si c’est une victoire par avertissement. Mais vous avez vu ce qui s’est passé, l’adversaire n’a pas lutté. Il n’a fait que fuir (…) Il avait dit qu’il voulait arrêter sa carrière après trois combats. Ça dépend de lui maintenant mais nous pouvons vous dire qu’on a reçu des propositions hier soir (dimanche) pour un autre combat. Le dernier mot revient à Modou ».







































































































rewmi

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"