Fin de cavale pour Abdallah Sow- Après six mois de traque par les FDS, l'escroc, objet de ...17 plaintes, a été finalement arrêté par la brigade de recherches de la gendarmerie de Dakar

Il revient à la rédaction de dakarposte que la prouesse est à l'actif des pandores de la brigade de recherches de Dakar. En effet, le promoteur immobilier, répondant au nom d'abdallah Sow, recherché par la police et la gendarmerie depuis six mois, est finalement tombé.



Des informations fiables en notre possession, il ressort qu'il a été coincé à Yène par ds gendarmes de la BR sise à un jet de pierre de l'avenue Faidherbe à Dakar.



Selon des sources proches de l’enquête, l’homme faisait l’objet de nombreuses plaintes pour des faits liés à la vente frauduleuse de parcelles. L’une des premières affaires remonte au 10 janvier 2026, date à laquelle il aurait cédé deux terrains de 300 m² chacun à deux acquéreurs, sur la base d’actes de cession et de décharges. Se fiant à ces documents, l’un des acheteurs avait entamé des travaux en érigeant un mur de clôture, rapidement détruit par des individus se présentant comme les véritables propriétaires des lieux.



Les victimes affirment avoir été à plusieurs reprises redirigées vers différents sites sans jamais pouvoir entrer en possession effective de leurs terrains, les mêmes difficultés se reproduisant systématiquement.



Le mode opératoire du mis en cause ne se limiterait pas à ce cas. Une autre plaignante déclare avoir acquis onze parcelles auprès du même individu, sans toutefois obtenir les documents administratifs requis. Depuis plus de deux ans, elle affirme être baladée de site en site, avant d’être systématiquement expulsée par les propriétaires légitimes.



Face à la multiplication des plaintes, plusieurs services de sécurité, notamment à Dakar et dans ses environs, avaient été saisis. Des procédures avaient ainsi été ouvertes dans différentes localités, dont Keur Massar, Mbour, Rufisque et Popenguine, où le suspect était activement recherché.



Au total, dix-sept plaintes ont été recensées par les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Dakar, déclenchant une traque soutenue.



Après plusieurs jours d’investigations, Abdallah SOW a finalement été interpellé à Yenne. Une arrestation qui pourrait marquer un tournant dans cette affaire d’escroquerie foncière aux multiples ramifications.



L’enquête se poursuit aux fins d’identifier d’éventuelles autres victimes et de faire toute la lumière sur l’ampleur du préjudice.



Affaire à suivre...