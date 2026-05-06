Bébé de 18 mois égorgé : l’oncle de l’enfant avoue le crime et dit pourquoi il a tué son neveu

Le mis en cause se nomme M. Camara, désormais poursuivi pour assassinat. Libération informe qu’il est «connu pour être un drogué».



Il a été arrêté dès les premières heures de l’enquête, en même temps que quatre autres membres de sa famille. Ces derniers, souffle le journal, étaient jusqu’à ce mardi soir en garde à vue à la gendarmerie de Vélingara.



Le bébé a été retrouvé sans vie dans une maison voisine. L’arme du crime a été ramassée dans la cour d’une autre concession, située non loin.



Libération renseigne que malgré les aveux de M. Camara l’enquête se poursuit.



































































































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