Centenaire de Abdoulaye WADE : les festivités auront finalement lieu du 4 au 5 juin

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a annoncé un changement de calendrier pour la célébration du centenaire de son fondateur, l’ancien président Abdoulaye WADE. Initialement prévus pour le 29 mai, les hommages nationaux débuteront finalement le 4 juin 2026.



La décision de décaler les festivités a été officialisée ce mardi lors d’une conférence de presse organisée par le PDS. Le secrétaire national du parti, Mayoro FAYE, a expliqué que ce réaménagement est dû à la proximité entre la date de naissance de l’ancien chef de l’État (le 29 mai) et la célébration de la fête de la Tabaski, prévue aux alentours du 27 ou 28 mai.



Les festivités s’étaleront sur deux journées consécutives, les 4 et 5 juin 2026. La cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 4 juin 2026 au Grand Théâtre national et sera présidée par le président de la République.





















































Walf