Fin de règne: Macky met fin par décrets aux fonctions du Pm, des membres de son Cabinet, du secrétaire Général du Gouvernement Seydou Guèye

Le chef de l'Etat, Macky Sall a mis fin par les décrets, numéros 2024-914, 2024-915, 2024-916, 2024-917 et enfin au 2014-918 aux fonctions du Premier Ministre, Sidiki Kaba, du ministre Secrétaire Général de la Présidence, Oumar Samba Ba, du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, Seydou Guèye et aux membres du Cabinet du président de la République et enfin aux secrétaires généraux du Gouvernement, M Diatourou Ndiaye, Ministre, secrétaire Général adjoint de la Présidence de la République, et M François Collin, Ministres, secrétaire Général adjoint de la Présidence de la République.

Des décrets datés du 31 Mars 2024 et publiés sur le journal officiel de la République du Sénégal.











































































