Fin des CDD au Coud : le DG Maguette Sène revient sur sa décision

Le 24 décembre dernier, le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Maguette Sène, annonçait que dans le cadre de « l’optimalisation de la gestion budgétaire et financières des Centres des œuvres universitaires demandée par le chef de l’État, il est mis fin, à tous les contrats à durée indéterminée (CDD) ».



La mesure devait entrer en vigueur le 31 décembre dernier. Ainsi, les chefs de départements et assimilés étaient appelés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour en informer les intéressés. Mais le successeur d’Abdoulaye Sow rétropédale finalement, puisque, selon Libération, Macky Sall a déchiré sa note.





D’ailleurs, M. Sène a fait une nouvelle note datée du 28 décembre pour préciser que « les CDD dont la date d’expiration ira au-delà du 31 décembre 2020 restent valables et applicables jusqu’à leurs termes ». Les contrats concernés expirent entre mars et avril 2021.