Finale départementale à Podor Aïssata Tall Sall huée par la jeunesse communale

Mme le Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maire de Podor, Aïssata Tall Sall a présidé la finale départementale dont elle était la marraine ce samedi 23 octobre 2021.

Toutefois un incident a gâché l'ambiance au moment du discours de la cheffe de la diplomatie sénégalaise.

En effet, c'est en plein discours qu'elle a été interrompu par les jeunes, très remontés qui l'ont hué et vertement humilié. En scandant " na dem, na dem", les jeunes ont montré leur courroux face à un maire qui s'entête à se représenter pour un nouveau mandat, le troisième du genre.

Un des jeunes interpellés en marge de cette manifestation a exprimé le ras le bol des jeunes de Podor et dit qu'ils sont déterminés à freiner celle là qui profite de Podor pour son ascension politique et qui a un bilan nul durant ses 12ans de règne. Très remontée contre ces jeunes, Aïssata Tall Sall n'a même pas pu finir son allocution... C'est sur cette fausse note que la fête s'est terminée en queue de poisson.



















































dakaractu