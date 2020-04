Finalement libérés, la vérité sur le cas du rappeur "Red Black" et Cie

Dakarposte, qui a ébruité ce que d'aucuns appellent prosaïquement le cas du "rappeur du pouvoir" et/ou "Red Black", a appris de ses canaux de renseignements qu'il a été finalement libéré. Ce, au même titre que tous ceux qui ont mis aux arrêts jeudi en début de soirée par les perspicaces limiers du commissariat central de Guédiawaye.

Et, des informations glanées, il ressort que "Red Black"s'est rendu au complexe "Képare" pour y acheter de la viande grillée.

Fortuitement, il trouvera sur place une vieille connaissance avec lequel il a d'ailleurs un projet, en l'occurrence Tapha Thiam (technicien de la 2S TV). Spontanément, ils échangeront , en attendant leurs commandes de grillade.

Le brin de causette tournera essentiellement sur l'actualité entre autres sujets concernant surtout la pandémie du coronavirus. C'est sur ces entrefaites que les éléments du commissariat de Guédiawaye débarqueront. Et, c'était pour d'abord leur faire savoir qu'ils foulaient aux pieds l'arrêté ministériel en vigueur depuis plusieurs semaines. Qui interdit tout rassemblement, mais également l'ouverture de certains établissements hôteliers à l'image du complexe "Képare". Puis, ils seront tous embarqués avant qu'ils ne soient relaxés ce vendredi matin.





