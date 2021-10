Financement d’un nouveau commissariat de police à Mbao : l’Union européenne « sécurise » le Sénégal

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix DIOME a inauguré, hier jeudi, un commissariat de police dans la commune de Mbao, à la Cité Police plus précisément.







L’infrastructure qui a coûté 300 millions de FCFA a été financée par l’Union européenne (UE). D’ailleurs, son ambassadeur à Dakar, Irène Mingasson, a co-présidé la cérémonie d’inauguration.



Ainsi, le nouveau commissariat rentre dans le cadre du programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union européenne (SENSEC-UE).



Lors de la cérémonie, Antoine Félix DIOME a rappelé que programme, arrivé à terme, s’articulait autour de trois composantes : la lutte contre le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières et la gouvernance de la sécurité intérieure. Il a permis de former 900 policiers, gendarmes et douaniers, de construire un centre national de formation de la police judiciaire pour la gendarmerie, d’équiper en moyens roulants des unités opérationnelles, d’acquérir quatre vedettes et 27 drones et de construire le commissariat pilote de Mbao.



Pour dire que la sécurité du Sénégal est financée, en grande partie, par l’UE.



























WALFNet