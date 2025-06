Financement du développement : Bassirou Diomaye Faye rencontre le Roi d’Espagne à Séville

Cette rencontre bilatérale s’inscrit dans un contexte marqué par une volonté commune de renforcer les relations diplomatiques, économiques et stratégiques entre le Sénégal et l’Espagne. En effet, les deux pays partagent des intérêts majeurs, notamment en matière de coopération au développement, de gestion des flux migratoires, de lutte contre le terrorisme et de partenariats économiques.





Le Président Diomaye Faye, qui a pris part à cette conférence aux côtés de plusieurs chefs d’État et dirigeants d’organisations internationales, a profité de cette plateforme pour porter la voix du Sénégal sur les questions de souveraineté budgétaire et de financement durable. La rencontre avec le Roi Felipe VI a permis d’évoquer les perspectives d’un partenariat renforcé entre Dakar et Madrid.

































































Le Soleil