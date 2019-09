«Financements de Karim pour Sonko»: Pastef dément et tire sur Me El Hadj Diouf

La sortie de Me El Hadj Diouf, avocat de Mamour Diallo, accusant Ousmane Sonko d’avoir bénéficié des financements de Karim Wade, pour mener ses activités politiques, n’est toujours pas digérée par l’entourage du leader de Pastef. Le chef de protocole politique de ce dernier parle de «mensonges».



«Je crois que c’est vouloir mentir vis-à-vis du président Ousmane Sonko. C’est des propos venant de quelqu’un qui n’est avocat que de nom», a fait savoir Djiby Gueye Ndiaye à Seneweb.



Selon lui, l’avocat «est en perte de vitesse et il fait des appels du pied au président de la République. C’est pourquoi, il invente avançant que les rencontres entre Sonko et Wade ont une connexion par rapport aux soi-disant financements de Karim Wade C’est ce qui est archifaux».



D’ailleurs, le responsable de Pastef dit mettre au défi Me Elhadj Diouf. «Il avait dit que dans les 48h, il allait sortir les documents et le montant exact, ce qu’il n’a pas encore fait alors que nous sommes déjà à plus de 15 jours», a-t-il dit.



Revenant sur cette rencontre, Ndiaye précise qu’il n’y a rien de plus naturel. Il explique : «Quand Abdoulaye Wade, qui est un sage, une bibliothèque pour nous tous, fait appel à Ousmane Sonko, il ne peut que répondre. Mais, si rencontrer Wade veut dire recevoir des financements de Karim Wade, Me Elhadj Diouf n’a qu’à dire ce qui s’est passé lors de la supposée rencontre nocturne entre Wade et Macky».