Financements: une enveloppe de 350 millions F Cfa aux commerçants du département de Dakar

C’est une bonne nouvelle. La Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a procédé samedi à la remise de financements aux commerçants des 32 marchés du département de Dakar. C’est dans le cadre d’un programme spécial d’accompagnement des commerçants de la région de Dakar pour un montant global de 1 milliard F Cfa.

« L’accès du secteur dit informel, notamment les commerçants, à des financements constitue une préoccupation forte du Chef de l’Etat », a déclaré la Ministre lors de la cérémonie, qui s’est déroulée au marché des Hlm 5.

« Une étude de l’Ansd révèle que 44863 organisations, dont 24,2% évoluent dans le commerce basées essentiellement à Dakar et Thiès avec un capital financier tournant autour de 255,1 milliards F Cfa. Le secteur du commerce regorge donc un poids extrêmement important », a ajouté Zahra Iyane Thiam, qui a admis que « nous avons encore beaucoup de défis à relever d’où l’intérêt de ce programme ».

La Ministre de la Microfinance est, par ailleurs, revenue sur la loi relative à l’économie sociale et solidaire promulguée par le président de la République, Macky Sall. Ce texte, dit-elle, prévoit les modalités d’accès à cet ambitieux programme, mais aussi l’encadrement et la formalisation des bénéficiaires à travers des cartes d’agrément, visant la protection sociale des acteurs.

« Le président Macky Sall a toujours réitéré son engagement à accompagner le secteur de l’économie sociale et solidaire », a-t-elle ajouté, indiquant que ce programme de financement contribue à consolider l’inclusion financière et sociale qui est une des priorités du gouvernement sénégalais.

Zahra Iyane Thiam a invité les bénéficiaires à rembourser à temps en vue de permettre de faire tourner les fonds pour, à terme, pouvoir couvrir l’ensemble du pays.

Elle a, enfin, promis 200 autres millions F Cfa pour d’autres acteurs économiques, notamment de la franche jeune.















































Le Soleil