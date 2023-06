Fini le dialogue, les conclusions rendues ce samedi, l'adresse à la nation de Macky Sall imminente

Les travaux du dialogue national ont officiellement pris fin. Le dernier acte a été posé, hier, par la commission de synthèse, sous la présidence de Marie Angélique Savané qui a, avec son équipe, procédé à la compilation et aux recoupements, pour rendre une copie récapitulative, fidèle et condensée au coordonnateur du dialogue national, Moustapha Niasse.



Ce dernier a annondé, dans un communiqué, que le président de la République prendra connaissance du rapport général des travaux avant la cérémonie de clôture, prévue, cet après mídi, au Palais de la République, en présence de l'ensemble des participants au dialogue national. En effet, duit commissions ont remis leurs rapports d'activités au coordonnateur du dialogue national, renseigne L'Observateur.



Macky Sall avait émis le souhait de recevoir les conclusions avant la fin du mois de juin. Ce qui a été respecté par les participants au dialogue. Moustapha Niasse s'est particulièrement félicité des consensus forts trouvés sur les questions politiques qui paraissent les plus complexes.



«L'esprit patriotique authentique ayant prévalu sur toute autre considération. Les nouvelles personnalités qui ont accepté de rejoindre le dialogue national, ont été les bienvenues et ont apporté une contribution de qualité au niveau de toutes les Commissions», s'est réjou M. Niasse. Après avoir reçu les conclusions des travaux, le chef de l'Etat devrait sadresser à la Nation dans les prochains jours.























































igfm