Fintél (Nghaye - Mbacké) : Un homme retrouvé mort, un pistolet à son chevet… : La thèse du suicide soutenue

Qu’est ce qui s’est réellement passé dans la nuit du dimanche au lundi à Fintél Sérère ? A. D. se serait-il tiré une balle dans la bouche pour se donner la mort ? Voilà au moins deux questions, auxquelles les enquêteurs de la Brigade de Recherches de Touba devront répondre. Un élément reste toutefois constant : une forte détonation a été entendue quelques minutes seulement, avant que les populations ne viennent constater que A. D., agriculteur de son état, venait de perdre la vie dans une mosquée en construction, avec à ses pieds, un pistolet artisanal.

Est-ce lui qui s’est tué ? A-t-il été tué ? Pour cet homme que nous avons eu au téléphone et qui habite la localité, la réponse est sans équivoque : son voisin s’est effectivement suicidé. Le savait-il déséquilibré mentalement ? Pauvre jusqu’à gober un désespoir insoutenable ? Non, nous dira-t-il. L’homme n’était ni malade ni pauvre et détenait l’un des plus grands troupeaux du coin.

Les populations restent désormais suspendues aux conclusions de l’enquête déjà ouverte. Affaire à suivre…

Dakaractu