Flagrant délit de vol : Une Togolaise condamnée pour avoir volé 2 kg de viande à Auchan-Plateau.

À la date du 06 octobre dernier, le manager du magasin Auchan-Plateau, Omar Talla Sakho, a mis à la disposition des éléments du commissariat central de Dakar, la nommée Nadou Lawson Avla.



Elle est poursuivie pour flagrant délit de vol dans leur service. Son modus operandiconsistait à prendre un chariot, faire le tour des rayons et profiter d'une occasion pour dissimuler un sachet de viande dans son sac à main. Ensuite, elle sort du magasin et après avoir gardé soigneusement le sachet de viande, elle revient dans le magasin pour payer les autres produits constitués souvent de condiments.



Des faits, qui corroborent la déclaration de la Directrice d'Auchan Plateau Clotilde Carcia à l'enquête préliminaire. Elle déclare que la mise en cause est venue au magasin vers les coups de 14 heures, en vue de se procurer de la marchandise. "Après avoir chargé plusieurs marchandises différentes, elle a soustrait un sachet de viande hachée avant de le dissimuler soigneusement dans son sac à main. L'ayant aperçue dans les images de la vidéo-surveillance du service, elle l'a laissé faire afin de voir si elle passera à la caisse. Ainsi, la dame est sortie du magasin et s'est directement dirigée vers le parking. J'avais déjà alerté sur ses agissements les éléments de sécurité depuis le jour où la dame a volé le 04 octobre 2021. Par la suite, j'ai donné des instructions pour qu'elle soit suivie avant de l'interpeller", a déclaré Madame Carcia.



À la barre, elle avoue avoir volé à la date du 04 octobre à Auchan-Plateau, mais la prévenue jure n'avoir volé que deux fois dans les magasins Auchan. "La première était au Plateau et cette fois-ci, c'est la deuxième. Toutes les fois, je vole de la viande hachée juste pour aller préparer afin de pouvoir manger", dira-t-elle.



Le procureur a demandé une application de la loi pénale. Une demande qui a choqué Me Abdy Nar Ndiaye qui estime que cette affaire ne devait pas atterrir devant la barre du Tribunal pour 2 kg de viande. Sur ce, il demande la clémence du tribunal.



Finalement, elle a été déclarée coupable et condamnée à 2 mois avec sursis...

























dakaractu