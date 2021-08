Flambée de mortalité depuis l'arrivée du variant Delta- La maman de l'International Henry Camara succombe au covid

La pandémie de COVID-19 est de plus en plus mortelle dans le monde, avec des morts à n'en plus finir, et les variants, bien plus contagieux, ne cessent de se propager à de nouveaux pays, notamment sous nos cieux.



Après avoir subi une vague très violente il y'a de cela quelques mois à cause du variant alpha plus contagieux que les souches précédentes, depuis plusieurs semaines, le Sénégal voit déferler les contaminations au variant delta initialement détecté en Inde, en Europe etc... et encore plus contagieux.



Sauf que la recrudescence actuelle de cas positifs se répercute en nombre de décès et nul n'est épargné.

Dakarposte a appris que la maman de l'international de football Henry Camara, contaminée au Covid, est malheureusement décédée.



Toute la rédaction de dakarposte partage le chagrin et présente ses condoléances émues à Henry Camara et à sa famille éplorée.





Que l'âme de "maman Fanta" , comme on la surnommait affectueusement, repose en paix!