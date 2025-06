Foncier : Sonko évoque des milliers de plaintes !

Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a évoqué hier mercredi, en Conseil des ministres, l’épineuse question des mitiges fonciers. En effet, il a indiqué que de nombreuses réclamations et demandes d’arbitrage sont adressées quotidiennement à la Primature par des concitoyens déterminés à faire respecter leurs droits.



«A titre illustratif, la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (Dgscos) a reçu entre 2024 et 2025, des milliers de plaintes liées à des litiges fonciers, dont la plupart reste, à ce jour, sans solution», a déclaré Ousmane Sonko, selon le communiqué officiel du Conseil des ministres.



Et le premier Ministre a déploré l’accaparement des terres en milieux urbain et rural. Une situation qui engendre des troubles graves à l’ordre public, un préjudice à la cohésion sociale et au développement économique, estime-t-il. Il a demandé aux structures concernées d’apporter une réponse adéquate.



Ousmane Sonko a ajouté que les assiettes récupérées à la suite des vérifications foncières menées dans les projets d’aménagement urbain comme le Plan d’Urbanisme de Détail (Pud) à Dakar, les lotissements de Daga Kholpa et de Mbour 4 feront l’objet d’une valorisation judicieuse, en particulier, dans le cadre du développement de logements sociaux.



Et les propriétaires ayant justifié la régularité de leurs attributions sont en train d’être rétablis dans leurs droits, rapport le communiqué officiel.





















































Igfm