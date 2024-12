Fonction publique: plus de mille volontaires communautaires de l’Education nationale réclament leur insertion

Cela fait quatre ans que 1500 volontaires communautaires ont été coptés par le Projet Investir dans les Premiers Années dans le Développement Humain au Sénégal (PI-PADHS) qui intervient dans les zones où le développement de la petite enfance est au point mort. Il s’agit notamment des régions de Kaolack, Matam, Kolda, Diourbel et Kaffrine, Tambacounda et Fatick. Dans le volet 2 dudit projet qui concerne l’apprentissage précoce de qualité, le projet en collaboration avec le gouvernement du Sénégal avait recruté des moniteurs de l’éducation au cours d’un contrat d’une durée de cinq ans à compter l’année 2019.



Notons qu’au début, le gouvernement avait, selon Abdou khadre SENE coordinateur national des volontaires communautaires des classes préparatoires, décidé à travers les collectivités territoriales concernées de motiver ses enseignants des classes préparatoires d’une enveloppe mensuelle de 50.000f voire 75.000f par chacun. Hélas, il a déploré le fait que depuis la prise de service de ses volontaires, « la majeure partie des maires n’ont pas pu respecter leurs engagements. Ainsi, le projet a décidé de prendre l’engagement d’un montant de 25.000f/mois dont la perception devrait se faire par trimestre. Une année après, le montant est passé à 50.000 FCFA par mois.



Cependant, le coordonnateur des volontaires explique que depuis le mois d’octobre de l’année 2024, seuls 6 mois ont été réglés soit 3 mois d’arriérés. Ce que les volontaires réclament. Toujours est-il que, ces volontaires estiment qu’il y a encore des doléances beaucoup plus pressantes qu’ils listent. Il s’agit selon eux, de la question de leur recrutement comme convenu lors du lancement du projet en 2021 (avec les volontaires, puisque le projet a été lancé en 2019, mais l’intégration des moniteurs a commencé en 2012).



A en croire M SENE, qui s’est confié au journal Le Témoin, ses collègues ont capitalisé une expérience de plus de quatre ans dans le préscolaire et l’élémentaire. Donc, leur insertion dans la fonction publique devrait être systématique. Il a enfin interpellé le ministre de l’Education nationale sur la nécessité de corriger l’arrêté qui interdit aux moniteurs de faire leur examen professionnel.



































































Walf