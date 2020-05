Fonds Covid-19 : La Côte d’Ivoire fait mieux que le Sénégal

Le Conseil Présidentiel de la Côte d’Ivoire a autorisé un soutien de l’Etat aux 20 326 travailleurs dont le contrat de travail a été résilié ou suspendu du fait de la COVID-19, enregistrés à fin avril 2020.



« Ainsi, un fonds de plus de 4,5 milliards de F CFA a été mis en place par le gouvernement ivoirien pour assurer sur deux mois un soutien à ces travailleurs du secteur privé dont les contrats ont été résiliés ou mis en chômage technique du fait la pandémie », indique-t-on.



Cette enveloppe, avec une clé de répartition par catégorie socioprofessionnelle, permet tous les mois aux ouvriers de recevoir 60 000 FCFA, aux agents de maîtrise 120.000 FCFA, aux cadres moyens et techniciens supérieurs 240 000 FCFA et les cadres supérieurs la somme de 360 000 FCFA.



Le secteur informel a été pris en compte avec 1260 bénéficiaires qui ont reçu une subvention entre 200 000 et 300 000 F CFA.



Rappelons qu’au lendemain de la crise, le gouvernement ivoirien avait opté pour un transfert monétaire de 50 000 FCFA par mois sur une période de trois mois destiné aux ménages les plus pauvres.