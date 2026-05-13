Fonds Covid-19 : Le Pr Daouda Ndiaye blanchi par la Chambre de Discipline Financière

« Alhamdoulilahi Alhamdoulilahi Alhamdoulilahi ! Je rends grâce à Allah SWT », a écrit le professeur, visiblement soulagé.



Il a tenu à remercier la Division des Investigations Criminelles (DIC) pour son « professionnalisme » et les investigations menées, ainsi que le Procureur Général près la Cour des Comptes et les juges de la Cour des Comptes. « Merci à la justice sénégalaise pour avoir dit le droit », a-t-il ajouté.



Le Pr Ndiaye a également exprimé sa reconnaissance envers sa famille, ses parents, ses amis, ses collègues et « les Sénégalais qui m’ont soutenu durant ces longues et lourdes cinq années d’épreuves où chaque jour était une douleur intrinsèque ».



Cette décision clôt un dossier qui avait suscité une forte attention médiatique depuis le début de la gestion des fonds Covid-19 au Sénégal.



















































































Igfm