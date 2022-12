Fonds Covid-19 : Le rapport de la Cour des comptes n’a pas épinglé Abdoulaye Saydou Sow

La rédaction du journal Le Réveil présente ses excuses après une fâcheuse erreur survenu dans son édition de ce mercredi 21 décembre 2022 illustrant sa « Une » par une photo du ministre Abdoulaye Saydou SOW, en faisant référence à : « Des centaines de millions dépensés dans des activités sans liens avec la maladie », en relation avec le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des « Fonds COVID-19 ». Il s’agit, en effet, d’une méprise, car nous avons confondu le ministre Abdoulaye Saydou Sow cité dans cet article comme étant l’auteur de ces faits à son collègue Abdou Karim Fofana. La maire de Kaffrine n’est en rien concerné par cet article. Et nous réitérons nos excuses au ministre pour le préjudice subi. Nous vous reproduisons in extenso le droit de réponse du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique





Droit de réponse

Dans son édition de ce mercredi 21 décembre 2022, le journal « LE REVEIL » illustre sa « Une » par une photo du ministre Abdoulaye Saydou SOW, en faisant référence à : « Des centaines de millions dépensés dans des activités sans liens avec la maladie », en relation avec le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des « Fonds COVID-19 ». Le ministre est cité dans cet article comme étant l’auteur de ces faits. De telles allégations sont contraires à la vérité et ne sont nullement indiquées dans ledit rapport. En effet, au moment des faits évoqués, relatifs à la gestion des « Fonds COVID-19 », Monsieur Abdoulaye Saydou SOW n’était pas encore ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. Comme indiqué dans le rapport de l’institution de contrôle à son point « 1.1.2 Dépense exécutées par le Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique », il est à noter d’une part que les opérations sur les comptes de dépôt ont été clôturées au 31 décembre 2020 et d’autres part que ces dépenses dont fait état ledit journal ont été engagées bien avant la nomination de Monsieur Abdoulaye Saydou Sow à la tête de ce département, c’est-à-dire le 1er novembre 2020.

Par conséquent, ces faits ne peuvent lui être imputés. D’ailleurs, les auditeurs de la Cour des comptes ne se sont pas aventurés à un tel exercice, contrairement à l’auteur de cet article de presse diffamatoire. En outre, ce dit rapport précise expressément que pour l’année 2021, sous la gestion de Monsieur SOW, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique n’a reçu aucun montant destiné au « Fonds Covid-19 ».



Fait à Dakar, le 21 décembre 2022